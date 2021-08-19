Экономику Чили спасла вспышка коронавируса

Во втором квартале 2021 года экономика Чили выросла больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Латиноамериканскую страну спасли введенные для смягчения удара от вспышки коронавируса государственные финансовые стимулы.

ВВП Чили весной вырос на один процент по сравнению с первым кварталом 2021 года и превзошел прогноз аналитиков Bloomberg — они предсказывали прирост на 0,7 процента. Как сообщает Центральный банк страны, экономика выросла на 18,1 процента по сравнению с 2020 годом.

По данным Международного валютного фонда, из развивающихся стран Чили больше всех потратила на компенсацию экономических последствий пандемии – на одну только серию досрочных выплат пенсий пришлось выделить 50 миллиардов долларов. Полученные от государства деньги вызвали бум потребления и поразительный прирост розничных продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 72 процента в мае и на 66 процентов в июне. В будущем ожидается ускорение роста — заболевающих COVID-19 стало меньше из-за вакцинации, а экономика понемногу восстанавливается.

Центральный банк отметил, что добыча полезных ископаемых выросла на 3,1 процента, а внутренний спрос стал выше на 1,6 процента — население стало чаще сидеть дома и потреблять больше энергии.

Финансовый регулятор Чили прогнозирует, что в этом году ВВП страны вырастет на 9,5 процента. Кроме того, законодательные органы обсуждают сокращение пенсий – это еще больше поспособствует экономическому росту. Потенциально более активное восстановление чилийской экономики побудило Центральный банк начать в прошлом месяце повышение ключевой ставки. Опрошенные регулятором трейдеры ожидают, что с текущих 0,75 процента она поднимется до 2,25 процента в год.

Недавно аналитики Bloomberg определили страны с наибольшим процентом вакцинированных. Чили заняла в этом списке второе место — в государстве 64,5 процента привились от COVID-19. Лидером рейтинга стали Объединенные Арабские Эмираты — там получили вакцину 65,1 процента населения. В пятерку также вошли Бельгия (60,6 процента), Израиль (59,5 процента) и Испания (59 процентов).