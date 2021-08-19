Мужчина снял на видео загадочное существо со множеством мохнатых ног

Житель австралийского города Мельбурн поделился на Reddit видео, на котором запечатлено загадочное «животное» со множеством ног. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мужчина встретил необычное существо во время прогулки. Первоначально он принял его за гигантского паука, но затем понял, что перед ним клубок мохнатых личинок, напоминающих гусениц.

Пользователи Reddit предположили, что ему удалось снять личинок австралийского пилильщика (Perga affinis). По ночам они пожирают листья эвкалипта, а днем собираются большими группами и пугают хищников струями зловонной желтой жидкости.

«Пилильщики на деревьях напоминают мне о детстве, — прокомментировал один из пользователей портала. — Тогда они были повсюду, а теперь я никогда их не вижу». «Мне кошмары снились из-за этих тварей, когда я был ребенком», — рассказал другой.

Ранее сообщалось, что жительница бразильского штата Санта-Катарина сняла на видео скопление личинок, ползущее по тротуару как один огромный червь. Энтомолог Дейв Кларк предположил, что ей повстречались личинки насекомых из подотряда сидячебрюхих.