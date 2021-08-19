Модель с кожей двух разных цветов рассказала об издевательствах незнакомцев

Темнокожая от природы модель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи из-за недостатка меланина) рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается из-за нестандартной внешности. Ее историю приводит Daily Mail.

По словам 30-летней жительницы Лос-Анджелеса Бэили Рамирез (Bailey Ramirez), первое бело пятно образовалось на ее теле в 19 лет. Через год, когда девушка родила первого ребенка, витилиго покрыло разные видимые участки ее тела, включая лицо, руки и ноги.

Американка призналась, что из-за двухцветной кожи она ежедневно сталкивается с издевательствами со стороны незнакомцев на улице и негативными комментариями от пользователей соцсетей. «Люди постоянно спрашивают, что случилось с моей кожей. Смеются, что я пытаюсь быть похожей на Майкла Джексона, или называют меня сексуальной коровой», — поделилась Рамирез.

Кроме того, модель заявила, что ее отвергли все сообщества темнокожих, в которых она состояла в юности. «Я — человек смешанной расы, а витилиго еще сильнее подчеркивает эту неоднозначность. Людям трудно увидеть во мне африканку, азиатку или представительницу коренных народов. В то же время черты моего лица и участки темной кожи отделяют меня от европейцев», — объяснила она.

В 2019 году Рамирез впервые предложили принять участие в модной фотосессии, и с тех пор она решила строить карьеру манекенщицы. Героиня материала также активно ведет страницу в Instagram. В своих постах она привлекает внимание общественности к проблемам бодипозитива и расового разнообразия в фэшн-индустрии.

«Я собираюсь использовать свою популярность для расширения инклюзивности в сфере, которую я люблю. Многие люди страдают из-за своей внешности, я же хочу донести им одно — абсолютно нормально быть таким, какой ты есть», — заключила она.

В августе уроженца Индии раскритиковали в сети за оскорблении культуры его коренного народа из-за витилиго. 19-летний Авирал Чаухан признался, что его обвинили в культурной апроприации после того, как он разместил в сети фото в традиционной индийской одежде.