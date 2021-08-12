Молодая женщина показала рано поседевшие ресницы и брови и удивила фанатов

Молодая блогерша показала седые брови и ресницы и удивила пользователей сети. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Виктория Сантьяго (Victoria Santiago) объяснила, что в юности страдала от опоясывающего лишая — вирусной инфекции, которая вызывает обесцвечивание пораженных участков кожи. Затем у нее развилось витилиго — нарушение пигментации кожного покрова. В связи с этим ресницы и брови на левом глазу женщины рано поседели.

«Мне было очень сложно принять свою внешность. Некоторые люди пугались, когда видели меня на улице, и обходили стороной. Я часто плакала, и у меня были нервные срывы. Теперь, спустя много лет, я полюбила себя такой, какая я есть», — призналась блогерша.

Фанаты поддержали Сантьяго в комментариях под одним из постов. «Ого, я и не знала, что у тебя такая необычная история. Ты самая красивая!», «Удивительное природное явление, я в восторге!», «Мне нравится твоя натуральная внешность», «Вам точно не нужно это скрывать, вы выглядите потрясающе!», «Ты сногсшибательна», — писали юзеры.

В апреле девушка с витилиго покрыла тело тату из-за травли в школе. Парикмахер Анна Насс (Anna Nass) из Стокгольма, Швеция, впервые заметила белое пятно на внутренней стороне колена, когда ей было восемь лет. В средней школе новые пятна начали появляться на других участках ее тела, в частности, на плечах, руках, шее и груди. По словам девушки, пятна на ее теле притягивали внимание, поэтому она носила закрытую одежду, а позже начала покрывать кожу татуировками, чтобы скрыть дефекты.