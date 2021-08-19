Миру предсказали нехватку меди

В 2021 году мир может столкнуться с нехваткой меди. Засуха в Чили нарушила деятельность ведущих металлургических компаний, пишет Bloomberg.

Чили является главным в мире экспортером меди — из этой страны на мировой рынок поступает около 30 процентов медной руды. Горнодобывающая промышленность составляет от 10 до 15 процентов ВВП Чили, и на нее приходится половина экспорта.

Однако сильная засуха, с которой страна борется уже больше десяти лет, усугубилась в этом году и сильно ударила по главной отрасли страны. Представители ведущей металлургической компании Antofagasta Plc предсказывают, что в этом году предприятие произведет меньше меди, чем ожидалось — для нормальной работы заводам не хватает воды.

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Изначально Antofagasta планировала произвести в этом году от 730 тысяч до 760 тысяч тонн металла, но впоследствии планы пришлось скорректировать до 710-740 тысяч тонн. На фоне трудностей с поставками акции компании упали на Лондонской бирже на 5,1 процента до 13,4 фунтов стерлингов (около 19 долларов) за штуку. Тем не менее в первом полугодии 2021 года Antofagasta получила рекордную прибыль — она вдвое увеличилась по сравнению с 2020 годом и достигла 2,4 миллиарда долларов.

По словам представителей металлургической компании, сезон дождей в регионе обычно длится с июня по сентябрь и, учитывая тенденцию этого года, для восстановления объемов производства придется ждать наступления следующей зимы в Южном полушарии. Чтобы застраховаться от нехватки воды, Antofagasta строит опреснительную установку. Однако начать ею пользоваться сможет только во второй половине 2022 года, а значит, есть риск потерять в следующем году еще 50 тысяч тонн меди.

Несмотря на трудности с поставками меди и недавно произошедшую вспышку коронавируса, экономика Чили понемногу восстанавливается — во втором квартале 2021 года ее рост превзошел прогнозы экспертов Bloomberg. ВВП страны вырос на один процент относительно первого квартала и на 18,1 процента по сравнению с прошлым годом. По оценкам аналитиков, этому поспособствовали финансовые стимулы, которые ввело правительство Чили для борьбы с экономическими последствиями пандемии.