В Испании британский подросток оказался в больнице из-за одного опасного действия в бассейне — турист задерживал дыхание под водой на время. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, на побережье Коста-Бланка недалеко от Валенсии. 12-летний мальчик отдыхал у бассейна вместе со своей семьей, практикуясь в плавании под водой. В какой-то момент подросток нырнул в бассейн и долго не показывался над поверхностью — запаниковав, родственники бросились к нему на помощь и достали мальчика без сознания.

Прибывшие на место происшествия парамедики сделали ему искусственное дыхание и экстренно госпитализировали. «У него был слабый пульс, но, к счастью, наши усилия по его спасению увенчались успехом», — рассказал врач.

Ранее в июле в одном из спа-отелей Калининграда 8-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Волосы ребенка засосало в слив бассейна, выбраться из воды ей помогли другие отдыхающие. Позже россиянку госпитализировали в местную больницу.