В Совете Федерации заявили о конце эйфории в Афганистане

Некоторая эйфория в связи с тем, что «Талибан» (движение запрещено в России) очень быстро захватил власть в Афганистане, и там закончилась гражданская война, сейчас проходит. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает в четверг, 19 августа, Telegram-канал «СенатИнформ».

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«Сейчас говорят, что талибы опять навязывают свои средневековые порядки. Надо подождать, потому что в "Талибане" сейчас нет органов власти, они не знают, как быть дальше», — отметил сенатор.

Он выразил пожелание, чтобы в будущем народ Афганистана сам решал свою судьбу.

«Не только одна из стран должна брать на себя ответственность, как это сделали американцы. […] В итоге мировое сообщество само должно принять решение, как помогать Афганистану в становлении своей государственности. Главное, чтобы там не разразилась гражданская война, которая может переметнуться на соседние страны», — подчеркнул Джабаров.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным, прихватив с собой крупную сумму денег. Руководство страной взял на себя временный совет, который должен будет официально передать власть «Талибану».