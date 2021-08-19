Россия
 
Последние новости
Евросоюз признает украинские сертификаты о вакцинации раньше российских
Украина начала артиллерийские учения в Донбассе
Биржи США испугались китайских репрессий
Россиян обнадежили новым максимумом ипотечной ставки
Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его
Анонсировано начало грибного сезона в Московском регионе 
На Украине художник объяснил СБУ значение инсталляции с «хохлами»
На Камчатке вспыхнули масштабные пожары из-за туристов
Предсказан конец кризиса чипов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совете Федерации заявили о конце эйфории в Афганистане

Сенатор Джабаров: эйфория от быстрого конца гражданской войны в Афганистане проходит
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Некоторая эйфория в связи с тем, что «Талибан» (движение запрещено в России) очень быстро захватил власть в Афганистане, и там закончилась гражданская война, сейчас проходит. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает в четверг, 19 августа, Telegram-канал «СенатИнформ».

«Сейчас говорят, что талибы опять навязывают свои средневековые порядки. Надо подождать, потому что в "Талибане" сейчас нет органов власти, они не знают, как быть дальше», — отметил сенатор.

Он выразил пожелание, чтобы в будущем народ Афганистана сам решал свою судьбу.

«Не только одна из стран должна брать на себя ответственность, как это сделали американцы. […] В итоге мировое сообщество само должно принять решение, как помогать Афганистану в становлении своей государственности. Главное, чтобы там не разразилась гражданская война, которая может переметнуться на соседние страны», — подчеркнул Джабаров.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным, прихватив с собой крупную сумму денег. Руководство страной взял на себя временный совет, который должен будет официально передать власть «Талибану».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер «Талибана» приказал освободить всех политзаключенных из афганских тюрем
Лавров прокомментировал сообщения о полном контроле талибов над Афганистаном
Лавров рассказал о качестве диалога властей Афганистана с талибами