Стилистка раскрыла секреты выбора одежды для каждого типа фигуры

Стилистка из Австралии раскрыла секреты выбора одежды для каждого типа фигуры. На ролики, которые появились в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

Блогерша Мелисса Мургана (Melissa Murgana) регулярно публикует видео, в которых рассказывает о вещах, которые подходят женщинам с разными параметрами тела. Например, она порекомендовала подписчицам с короткой верхней половиной тела выбирать вещи с V-образным декольте, а девушкам с длинным торсом — брюки и юбки с завышенной талией.

Помимо этого, специалистка показала способ визуально увеличить рост. По ее словам, для этого необходимо надевать однотонные наряды. «Обязательно заправляйте футболки и рубашки в брюки и юбки, чтобы создать иллюзию длинных ног», — отметила Мургана и добавила, что женщинам с широкой талией лучше подчеркивать ее ремнем.

Героиня материала также посоветовала подписчикам не отдавать предпочтение трендам, а приобретать ту одежду, которая подходит конкретно для их типа фигуры. Кроме того, необходимо выбирать предметы гардероба монохромных цветов, поскольку их легче сочетать между собой. «Отдавайте предпочтение ярким аксессуарам — они разбавят ваш образ», — заключила она.

В январе девушка показала способы выглядеть высокой без каблуков. Пользовательница по имени Ванесса Чен (Vanessa Chen) объяснила, что носит длинные брюки, частично прикрывающие обувь, а также различные вещи на высокой талии, поскольку они визуально прибавляют несколько сантиметров к ее росту.