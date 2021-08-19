Девушка прославилась в соцсетях благодаря нулевому размеру груди

Канадская блогерша прославилась в социальных сетях благодаря чересчур маленькому бюсту. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Онтарио Клара Дао (Clara Dao) регулярно делится видео, в которых демонстрирует свое худощавое тело и нулевой размер груди. Таким образом девушка привлекает внимание общественности к проблеме бодипозитива. «Пышные формы не определяют статус женщины», — заявила она в одном из постов.

По словам Дао, из-за своей фигуры она регулярно сталкивалась с оскорблениями со стороны незнакомцев в реальной жизни и негативными комментариями в соцсетях. По этой причине блогерша решила чаще показывать свою натуральную внешность в интернете.

Канадка отмечает, что популярность помогла ей повысить самооценку. На данный момент лайки под ее видео поставили почти 10 миллионов человек.

Помимо этого, героиня материала нашла способ зарабатывать на своей худобе. Дао создала аккаунт на сервисе Patreon, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Например, за 10 долларов (736 рублей) в месяц фанаты могут видеть ее откровенные снимки.

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