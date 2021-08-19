В Госдуме объяснили принцип работы закона о запрете въезда в страну русофобам

Депутат Хинштейн: закрывать въезд в страну русофобам будут по заявлениям от граждан

Согласно внесенному в Государственную Думу законопроекту, закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам будут по заявлениям от граждан и общественных организаций, а фиксировать нарушения смогут также консулы в процессе оформления визы. Принцип работы закона объяснил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн, сообщает в четверг, 19 августа, «Газета.Ru».

«У нас достаточное число общественных организаций, которые в состоянии информировать власти о возмутительных случаях. Договариваться с ними не надо — общественники сами с удовольствием будут это делать», — заявил он.

Парламентарий отметил, что под действие новой нормы попадут только публичные высказывания. Также он сообщил, что оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в Россию не будут.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам. Инициатива касается иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду.