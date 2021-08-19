На Украине художник объяснил СБУ значение инсталляции с «хохлами»

В Службе безопасности Украины (СБУ) попросили заслуженного художника республики Ивана Салевича объяснить значение его инсталляции «Хохлы». Об этом сообщает «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Само произведение искусства стало частью выставки ко Дню Независимости Украины. Инсталляция изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях с российским и украинским флагами вместо глаз. По словам Салевича, часть героев его творчества «направляют взгляд к России». Таким образом он хотел показать, что большинство украинцев «не определились со своей национальной идентичностью».

В СБУ допросили художника на предмет смысла инсталляции и того, почему он использовал в ней российский триколор. Его также попросили написать пояснение к своему произведению, ссылаясь на то, что его работа может спровоцировать информационную атаку со стороны антиукраинских сил.

Ранее стало известно, что в центре Киева активисты партии «Национальный корпус» (запрещена в России) разгромили инсталляции быта советской эпохи на аллее Героев Небесной сотни и вступили в столкновения с полицией. В результате семь человек были задержаны и доставлены в полицию.