В Киеве радикалы разгромили выставку и подрались с полицией

В центре Киева члены радикальной организации «Национальный корпус» (запрещена в России) разгромили выставку и подрались с полицией, пишет «Страна.ua».

Семь человек были задержаны и доставлены в полицию. Радикалы пытались блокировать автобус с задержанными.

Ранее на аллее Героев Небесной сотни установили инсталляцию к юбилею независимости, посвященную быту украинцев в различные исторические эпохи. Один из павильонов посвящен СССР. В нем воссозданы обстановка советской квартиры, автоматы для продажи газированной воды и лотки для мороженого.

14 августа националисты избили украинского корреспондента возле офиса президента страны Владимира Зеленского.

