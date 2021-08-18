В Киеве решили устроить концерт на братской могиле

В Киеве решили устроить концерт ко Дню независимости Украины на братской могиле участников революционных событий 1917-1921 годов, пишет «Страна.ua».

Замглавы городской администрации Владимир Прокопив сообщил, что сцену для праздничного концерта в Мариинском парке установили «прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», которое «находится в реестре недвижимых памятников».

При этом, как сообщает «Фокус», речь идет о захоронениях участников Октябрьского восстания 1917 года и Январского восстания 1918 года за советскую власть.

Издание LB.ua поясняет, что в ноябре 1917 года на этом месте похоронили восставших солдат и рабочих завода «Арсенал». При этом, по мнению историков, в парке лежат не только большевики, но и другие погибшие участники тех событий. В 1949 году там был открыт памятник павшим за советскую власть, который разрушили в феврале 2014 года во время Евромайдана.

Ранее в центре Киева радикалы разгромили выставку и подрались с полицией. Их возмутило, что на аллее Героев Небесной сотни установили инсталляцию к юбилею независимости, посвященную быту украинцев в различные исторические эпохи. Один из павильонов касался советского периода.