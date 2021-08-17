Власти Украины объяснили «советские» инсталляции к юбилею независимости страны

Декорации на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, которые начали громить украинские радикалы, были установлены для телевизионной трансляции, и возле них не предусматривалось проведения массовых мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире «Украина 24», сообщает УНИАН.

По его словам, инсталляции, включая вызвавшие недовольство советские автоматы с газировкой и мороженым, носили временный характер и должны были продемонстрировать все исторические периоды развития страны.

«По идее, там должен был быть казацкий период, царский, Вторая мировая война и другие. Сейчас же люди, которые пытаются снести эти конструкции, сознательно делают акцент на советский период», — объяснил Никифоров. Он подчеркнул, что после инцидента творческая концепция инсталляции будет пересмотрена.

Никифоров также опроверг слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что организацией празднования 30-летия независимости Украины занимается офис президента. Пресс-секретарь считает, что Кличко воспользовался ситуацией в собственных интересах и в целях провокации свалил вину на украинские власти.

Ранее сообщалось, что в центре Киева члены радикальной организации «Национальный корпус» (запрещена в России) разгромили инсталляции советской эпохи на аллее Героев Небесной сотни и подрались с полицией. Семь человек были задержаны и доставлены в полицию. Радикалы пытались блокировать автобус с задержанными.

Прибывший на место случившегося Кличко сказал, что киевская администрация не давала разрешения на возведение «ностальгических» конструкций из советского периода. Всю вину мэр возложил на офис президента Владимира Зеленского и заявил, что «95 квартала здесь не будет».