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Украинские артисты отказались выступать на концерте ко Дню независимости

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Фото: РИА Новости

Украинские артисты отказались участвовать в мероприятии ко Дню независимости, сообщила режиссер праздничного концерта Екатерина Царик. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на «Фокус».

По ее словам, часть украинских коллективов не сможет выступить, поскольку задействована на праздничных концертах в других городах. Однако некоторые музыканты не захотели принимать участие в благотворительном концерте. По словам Царик, в числе таких музыкантов группа «Бумбокс» и вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай. Еще одна артистка — Катя Чили — заявила, что не будет выступать бесплатно, пишет ИА Новороссия.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев». Кроме того, в этот период столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты для участия в саммите «Крымская платформа», там же пройдет «саммит первых леди».

Также власти планируют вывесить в региональных центрах страны гигантские украинские флаги. Они будут реять над землей на высоте в несколько десятков метров и суммарно обойдутся бюджету в 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей). Самый большой из них появится в Харькове. Для него изготовят 72-метровый флагшток стоимостью в 20,7 миллиона гривен (55 миллионов рублей).

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