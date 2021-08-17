Порошенко призвал украинцев поучаствовать в патриотическом флешмобе

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал украинцев вспомнить достижения страны за 30 лет независимого существования и присоединиться к участию в патриотическом флешмобе «Способны побеждать». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, страна прошла 30-летний период независимого развития, который ознаменовался значительными успехами в процессе построения украинской государственности. В частности, политик напомнил про создание с нуля армии и флота, децентрализации власти, а также внедрение украинского языка во все сферы общественной жизни.

Бывший президент отметил, что за этот период Украина смогла стать суверенным государством и продемонстрировать всему миру ту роль, которую страна способна играть на мировой арене.

«Предлагаю вспомнить сейчас те события, которые наполняли нас гордостью за Украину, и напомнить всем, что мы способны побеждать!» — сказал Порошенко и предложил пользователям публиковать в социальных сетях свои воспоминания о важных событиях новейшей истории страны под хештегами #30летпобед и #способны побеждать.

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина так и не смогла стать суверенным государством, а ее положение в мире полностью зависит от состояния американо-российских отношений. Бывший президент также рассказал о том, что отказ Украины от добрососедства с Россией — главная ошибка страны за 30 лет независимого существования.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев».