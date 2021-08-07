На Украине предсказали скорый раздел страны

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предсказал, что Украину в скором времени разделят на части. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на территории страны происходит мобилизация радикально настроенных групп граждан, которые могут быть использованы для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже этой осенью. Мураев подчеркнул, что на Украине готовится глобальное гражданское противостояние.

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При этом политик отметил, что радикалов финансируют через международный фонд «Возрождение», в том числе в этом принимает участие бывший президент Украины Петр Порошенко. Глава государства Владимир Зеленский же не понимает, что происходит, добавил он.

Мураев рассказал, что случае глобального противостояния Украину начнут «спасать» все: Польша «спасет» Галичину, Венгрия — Закарпатье, а Румыния — Бессарабию и Буковину. Часть территорий на юго-востоке Украины может якобы перейти к России, допустил он.

Ранее бывший депутат заявил, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом же веке, это, скорее всего, будет Украина. «Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», — подчеркнул политик.

