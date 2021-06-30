Украине предрекли распад на четыре части

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» предрек Украине распад на четыре части. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», — отметил он.

По словам политика, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая денежные средства в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта.

«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», — заявил Мураев.

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил, что президент Владимир Зеленский боится «улицы» и не слышит тех, кто голосовал за него. По мнению эксперта, с таким подходом глава государства не сумеет построить успешную страну.