Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость популярного смартфона Apple 2019 года снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone 11 в базовой комплектации с накопителем на 64 гигабайта доступен менее чем за 45 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавался за 60 тысяч рублей. В официальном интернет-магазине Apple девайс в аналогичной комплектации можно приобрести за 55 тысяч рублей.

«В 2020 году смартфон стал мировым бестселлером, он опередил по продажам даже более бюджетные Android-смартфоны», — отметили журналисты.

Представленный осенью 2019 года смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1792х828 пикселей, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную основную камеру разрешением 12 мегапикселей. Также преемник iPhone Xr имеет защиту от влаги по стандарту IP68, батарею емкостью 3110 миллиампер-часов, NFC.

В конце июля журналисты заметили, что стоимость базового iPhone 12 снизилась до 57,8 тысяч рублей. На старте продаж девайс был доступен минимум за 80 тысяч рублей.