Обновление iOS сломало iPhone

После обновления до iOS 14.7.1 на некоторых iPhone отключилась сеть

Отключение iPhone от сотовых сетей затронуло как старые, так и новые смартфоны Apple. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Пользователи смартфонов пожаловались на проблемы с работой устройств на официальном форуме Apple и в соцсетях. По их словам, iPhone начал периодически терять связь с сотовым оператором, на экране начало появляться сообщение «Нет сети». В этом случае совершить голосовой вызов, отправить смс или получить доступ в интернет через сотовую сеть невозможно.

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Владельцы смартфонов Apple заметили, что ломающая сеть проблема возникла после установки на устройство обновления iOS 14.7.1. «После обновления iPhone 11 до iOS 14.7.1 пропал сигнал. Оператор не найден», — сообщил один из пользователей. «Я сбрасывал настройки сети, выключал смартфон — бесполезно. Мой телефон больше "не телефон"», — сообщил другой посетитель форума Apple. Судя по обращениям, проблема затрагивает как актуальные смартфоны, так и старые девайсы, вроде iPhone 6s или iPhone 7.

На сайте Apple описывается порядок действий, которые нужно предпринять при потере сети на iPhone. Сперва рекомендуется попробовать выключить и включить передачу сотовых данных, затем перезагрузить устройство, извлечь и обратно вставить сим-карту в телефон. В крайнем случае можно попытаться сбросить настройки сети или обратиться к оператору.

Ранее энтузиасты выяснили, что на смартфоне Apple можно сломать интернет, если подключиться к Wi-Fi-сети с определенным названием. Решить проблему можно посредством полного сброса настроек сети в девайсе.