Захарова рассказала об издевательствах Британии над журналистами из России

Россия считает, что комментарии британского правительства по поводу непродления визы журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд — это попытка ввести общественность в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По мнению дипломата, материалы, описывающие произошедшее, «сознательно не собираются знакомить зрителя, читателя и аудиторию с сутью вопроса». Захарова убеждена, что отказ Москвы продлевать визу Рейнсфорд — естественная реакция на действия стран Запада. Более того, дипломат убеждена: Великобритания намеренно подталкивала Россию к подобному развитию событий, поскольку издевалась над российскими корреспондентами.

«Возможно, это единственный способ привлечь внимание британской аудитории к тому произволу, который творит Лондон в отношении журналистов», — рассказала Захарова.

Она заключила, что препятствий для получения Рейнсфорд российской визы не будет, если корреспонденты из России начнут получать британские визы.

Россия отказала журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в продлении визы в середине августа. Во время «Большого разговора» она задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях в стране. Как сообщалось, Москва отказала журналистке из-за плохих отношений с Западом и «самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции». Рейнсфорд должна покинуть страну до 31 августа.