Названы лучше курорты для проведения мальчишников

Лас-Вегас, Бангкок и Монреаль вошли в топ-шесть лучших мест для проведения мальчишников. Такие города называет в своем материале портал Travel Daily News.

В списке также оказались курорты Испании, отдых на которых оценят как любители активных развлечений, так и те, кто предпочитает более спокойный отдых. Так, на Ибице можно в любое время арендовать лодку, заняться парасейлингом, глубоководной рыбалкой или плаванием с аквалангом, а в Барселоне посетить известные на весь мир туристические достопримечательности или сходить с друзьями на футбольный матч.

Любителям шумного веселья портал предлагает отметить конец своей холостяцкой жизни в США или Канаде. Так, Майами и Монреаль подойдут для тех, кто ищет захватывающую ночную жизнь, вечеринки у бассейна и приватные мероприятия, в Лас-Вегас стоит поехать тем, кто давно мечтал посетить одни из лучших казино в мире.

Также среди рекомендуемых мест для мальчишника указан Бангкок, где между походами в бары можно насладиться прекрасными пляжами, многочисленными массажными салонами и дорогими спа.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха в 2021 году. Так, специалисты портала European Best Destinations, исследующие самые красивые места для туристов в Европе, выяснили, что больше всего путешественников мечтают отправиться в Рим, признанный идеальным местом для семейной поездки, и Брагу (Португалия), которую стоит посетить из-за большого количества памятников архитектуры и истории, красивых церквей и монастырей.