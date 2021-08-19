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Раскрыт секрет натуральной внешности Меган Маркл

Меган Маркл назвала свои веснушки причиной отказа от яркого макияжа
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Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли секреты натуральной внешности герцогини Сассекской Меган. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале The List.

В видео сообщается, что Маркл не любит, когда тональный крем перекрывает ее веснушки. По этой причине супруга принца Гарри отказывается от яркого мейкапа, отдавая предпочтения легкому макияжу, который подчеркивает ее естественную красоту.

Бывший парикмахер и визажист герцогини Лидия Селлерс (Lydia Sellers) добавила, что каждый раз, когда она готовила Маркл к публичным выходам, последняя просила убедиться, что ее веснушки хорошо видны.

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Кроме того, герцогиня не любит делать стрелки на веках и использовать накладные ресницы, поскольку они не подходят к ее естественному макияжу. Вместо этого она предпочитает наносить на лицо полупрозрачный тон, румяна и монохромные тени.

Ранее в августе в прическе Меган Маркл на новом видеоувидели тайный смысл. «Такая прическа позволяет ей выразить свою теплоту и открытость и при этом продемонстрировать зрителям силу и непоколебимость характера. (...) Она показывает, что хочет обсудить серьезные вещи», — высказался британский стилист и парикмахер Том Смит (Tom Smith). Он отметил, что укладка стала фирменным стилем жены британского принца.


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