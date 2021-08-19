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МИД России раскритиковал учения НАТО на восточном фланге

Захарова: Россия расценивает учения НАТО на восточном фланге как «недальновидные»
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД России раскритиковал учения НАТО на восточном фланге, назвав их «недальновидными». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, присутствие НАТО в Прибалтике и Польше может быть приравнено «к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой». Прибалтийские страны зачастую оказываются главными сторонниками антироссийской линии, поддерживая идею о «возможности вторжения России», считает представитель МИД.

«Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях — как минимум недальновидными», — подытожила Захарова. Руководство НАТО также развивает пропагандистский тезис о необходимости силового сдерживания Москвы, считает дипломат.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада из-за Калининграда. По его словам, «западная и польская болтовня» насчет якобы исходящей из Калининграда военной угрозы нацелена на разжигание истерии вокруг «военных приготовлений России». «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию», — объяснил он.


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