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Пушков объяснил истерию Запада из-за Калининграда

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада из-за Калининграда. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, «западная и польская болтовня» насчет якобы исходящей из Калининграда военной угрозы нацелена на разжигание истерии вокруг «военных приготовлений России».

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», — объяснил сенатор.

Он также добавил, что без регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация «лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ».

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

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