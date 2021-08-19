В МИД обеспокоились ростом американского военного присутствия в Польше

В Министерстве иностранных дел (МИД) России обеспокоились возможным увеличением численности американского военного контингента в Польше. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляция доступна в YouTube.

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По словам дипломата, в Польше планируют существенно увеличить американское военное присутствие. Она отметила, что к уже имеющимся 4,5 тысячам военных могут добавиться еще примерно 15 тысяч человек. «Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД обратила внимание на отсутствие у Польши памяти о Второй мировой войне. Захарова напомнила о словах президента Польши Анджея Дуды, который после принятия закона назвал страну «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев». Представитель МИД также назвала безнравственной попытку отделить память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы их было меньше.

14 августа президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон. касающийся в том числе реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.