В Польше приняли «антисемитский» закон о евреях

Президент Польши Анджей Дуда принял решение подписать спорный закон о реституции имущества евреев, пострадавших во Второй мировой войне. Израиль назвал этот документ «антисемитским и аморальным», после чего глава МИД еврейского государства Яир Лапид отозвал поверенного из Варшавы, передает ТАСС.

Неоднозначное решение

Дуда отметил, что решение по законопроекту было принято после оживленных и громких дебатов не только в Польше, но и за рубежом. После тщательного анализа глава государства решил подписать поправки к Административному кодексу, принятые сеймом и сенатом.

Я убежден, что с моей подписью заканчивается эпоха правового хаоса — эпоха реприватизационных мафий, неопределенность миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны. Ибо я верю в государство, дающее гражданам защиту от несправедливости Анджей Дуда Фото: Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

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Польский лидер отрицает, что закон направлен на имущественные права евреев и не признает риторику и зарубежные аргументы о том, что он направлен на особую группу — тех, кто остался в живых после уничтожения фашистами. Он подчеркнул, что как человек и президент не останется равнодушным к вопросам Холокоста и не позволит сделать историческую память о трагедии политическим инструментом.

Суть закона

Парламент Польши в конце июля принял поправки в административный кодекс, согласно которым спустя 30 лет после вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оно не будет подлежать оспариванию.

6 миллионов евреев Европы считаются жертвами Холокоста, однако точного поименного списка не существует

Как писало издание Do rzeczy, речь шла прежде всего о прекращении реприватизации, также многие дела, ожидающие рассмотрения долгие годы, могут быть прекращены. Документ в итоге может обернуться проблемой для жертв Холокоста.

Как отмечают польские юристы, новый закон станет преградой для наследников польских евреев, переживших преследования фашистов, если они рассчитывали получить компенсацию за конфискованное нацистами имущество.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что новый закон о реституции собственности, принятый в Польше, ущемляет еврейское население страны, является «дискриминационным и аморальным». Он подчеркнул, что нововведение почти прямо выделяет евреев как лиц, которым не положено возвращение их имущества, конфискованного в прошлом веке.

Реакция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ответ на принятие «антесемитского и аморального» закона отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве и поручил ему немедленно вернуться домой «для бессрочных консультаций».

Сегодня Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране Яир Лапид Фото: МИД Израиля

Лапид подчеркнул, что Польша превратилась «в антидемократическую, нелиберальную страну», которая не чтит память о величайшей трагедии в истории — Второй мировой войне. Он также сообщил, что Израиль ведет переговоры с США о том, каким образом реагировать на принятие закона, и добавил, что «молчать в такой ситуации нельзя».

Премьер-министр Нафтали Беннет также осудил подписание поправок и подчеркнул, что Израиль не останется равнодушным к такому шагу, реакция обязательно последует.

Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего Нафтали Беннет Фото: Naftali Bennett/ Facebook

Министр обороны Израиля Бени Ганц обратился к международным партнерам Израиля с призывом осудить принятие закона о реституции. Его слова приводит РИА Новости. Ганц подчеркнул, что, как сын выживших в Холокосте, он глубоко обеспокоен произошедшим, поскольку это препятствует правосудию для жертв фашизма и их семей. Он заключил, что реституция собственности — это небольшая, но важная часть реализации прав тех, кто выжил, и признания тех, кто погиб в результате одного из крупнейших геноцидов в мире.