Израиль отозвал поверенного из Польши из-за «антисемитского и аморального» закона

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Польше вернуться в страну «для бессрочных консультаций». По его словам, глава дипмиссии был отозван из-за подписания «антисемитского и аморального» закона, ограничивающего права евреев на реституцию отнятого имущества, передает ТАСС.

Лапид подчеркнул, что новый посол Израиля, который должен был вскоре отправиться в Варшаву, туда не поедет. МИД также рекомендует польскому послу в Израиле не возвращаться в дипмиссию и продолжить отпуск в своей стране.

Материалы по теме Утрата ценностей. Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами? «Убереги нас от зла, Господь». Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ

В ближайшее время будут проведены консультации с США о том, как реагировать на утверждение закона. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок.

«Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», — заявил он и подчеркнул, что реакция обязательно последует.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, касающийся в том числе реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Он отметил, что он после тщательного анализа решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу, которые стали предметом дебатов. Глава государства добавил, что не только как президент, но и как человек он не оставался равнодушным к вопросам Холокоста, а Польша хранит память о преступлениях нацизма и не позволит использовать это в политических целях.

