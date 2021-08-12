Закон против российской пропаганды в Польше вызвал массовые протесты

Польский Сейм принял закон, который запрещает иностранным компаниям напрямую владеть СМИ в стране. Об этом сообщает телеканал BBC.

Новые нормы коснутся только тех компаний, которые базируются за пределами Европейской экономической зоны. Правительство заявляет, что закон направлен против российской и китайской пропаганды.

Законодательный акт вызвал массовое общественное недовольство. В Польше разгорелись протесты. Тысячи демонстрантов во вторник, 10 августа, собрались у здания парламента в Варшаве. Митинги прошли в Кракове, Вроцлаве, Познани, Люблине и Щецине.

Критики законопроекта утверждают, что это попытка польских властей подавить свободу слова и заставить замолчать телеканалы, осуждающие их действия. Закон вызвал недовольство в США, так как американская компания Discovery владеет TVN (польская коммерческая телевизионная сеть) через дочернюю компанию в Нидерландах.

На данный момент закон передан в контролируемый оппозицией Сенат. Он может внести поправки или отклонить законопроект.

Ранее в Польше предрекли распад правящей коалиции, так как ее покинула либерально-консервативная партия «Согласие». Теперь у консервативной коалиции «Права и справедливости» не хватает мест до большинства в польском парламенте. Разногласия произошли на фоне увольнения вице-премьера Ярослава Адама Говина. Он высказывался против готовящегося повышения налогов.