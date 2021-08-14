Президент Польши решил подписать спорный закон о евреях

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, касающийся в том числе реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

Польский лидер отметил, что он после тщательного анализа решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу, которые стали предметом оживленных дебатов не только в стране, но и за рубежом.

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«Я убежден, что с моей подписью заканчивается эпоха правового хаоса — эпоха реприватизационных мафий, неопределенность миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны. Ибо я верю в государство, дающее гражданам защиту от несправедливости», — подчеркнул Дуда.

Он отверг риторику, поступающую из-за рубежа и выдвигающую аргументы о том, что новый закон нацелен на особую группу евреев, оставшихся в живых после массового уничтожения фашистами. Глава государства добавил, что не только как президент, но и как человек он не оставался равнодушным к вопросам Холокоста, а Польша хранит память о преступлениях нацизма и не позволит использовать это в политических целях.

Ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что новый закон о реституции собственности, принятый в Польше, ущемляет еврейское население страны, является «дискриминационным и аморальным». Закон, одобренный нижней палатой парламента Польши, не позволяет наследникам польских евреев, переживших холокост, получить компенсацию за конфискованное нацистами или коммунистами имущество. Кантор подчеркнул, что нововведение почти прямо выделяет евреев как лиц, которым не положено возвращение их имущества, конфискованного в прошлом веке.

