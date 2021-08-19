Подозреваемый в мошенничестве гендиректор российского ЛОС избежал СИЗО

Генеральному директору ООО «Левобережные очистные сооружения» Игорю Житарюку, которого подозревают в крупном мошенничестве на два миллиона рублей, избрали меру пресечения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Задержанного в среду, 18 августа, Житарюка оставили под подпиской о невыезде за активное сотрудничество со следствием. Таким образом, он избежал заключения в СИЗО.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ по материалам управления ФСБ России по Воронежской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

По версии следствия, гендиректор ООО «Левобережные очистные сооружения» организовал схему по незаконному сбору денег за транспортировку сточных вод по магистральному трубопроводу.

В 2016 году две частные организации заключили между собой договор на оказание возмездных услуг по сбору, транспортировке и приему на очистку сточных вод из выгребных ям. Для сбора и транспортировки сточных вод они использовали автотранспортные средства. В ноябре того же года здание производственной организации подключили к магистральному трубопроводу канализации и начали транспортировать сточные воды через него, однако расчет тарифа за пользование трубопроводом не был произведен. Как отмечается, взимание платы за услуги по водоотведению с использованием магистрального трубопровода и коллектора, находящегося в собственности третьей организации без установленного тарифа, незаконно.

В период с 2016-го по 2021 год Игорь Житарюк незаконно получил два миллиона рублей. Ущерб был нанесен компании «СЭТ».