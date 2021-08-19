Невеста отказалась выполнять одну просьбу жениха и рассорила семью

Пользователь Reddit под ником NegotiationBrief9580 поделился историей о том, как его невеста незадолго до свадьбы отказалась выполнять его единственную просьбу. Мужчина объяснил, что носит очень редкую фамилию и очень хочет передать ее своим детям. Его будущая супруга, которая была согласна с этим условием в течение нескольких лет, внезапно изменила свое решение, что рассорило членов семьи.

Автор поста рассказал, что его возлюбленная носит фамилию биологического отца, который оставил их с матерью, когда девочке было два года, и не общался с ними. Из-за этого, по словам героя истории, девушка ненавидела его и всегда хотела поменять фамилию.

Незадолго до свадьбы биологический отец решил помириться с брошенной дочерью. «Теперь я постоянно слышу, какой он замечательный парень, и как здорово, что он вернулся», — пожаловался мужчина.

Затем рассказчик узнал, что биологический отец его будущей жены попросил ее не менять фамилию и заявил, что для него очень важно, чтобы дочь передала ее своим детям. В итоге девушка сообщила жениху, что их первый ребенок будет носить ее фамилию, так как это крайне важно для пожилого мужчина.

«Я сказал, что этого не произойдет. Она предложила двойную фамилию в качестве компромисса. Я сказал, что никаких переговоров не будет», — описал дальнейшие события автор поста. В итоге невеста назвала поведение жениха неразумным, расплакалась и обвинила его в ревности к отцу. Из-за инцидента с фамилией члены семьи рассорились: родители жениха, а также мать и отчим девушки встали на сторону мужчины, тогда как сестра невесты — на ее сторону.

В комментариях в посту на Reddit многие поддержали рассказчика. «К сожалению, не можете заставить невесту взять вашу фамилию. Возможно, стоит поговорить о ваших отношениях со специалистом», — порекомендовал lilEve77. «Очень странно, что девушка вас обвинила в ревности к ее отцу. Очевидно, у нее есть проблемы, которые нужно решить перед свадьбой», — высказал свое мнение юзер под ником Fraerie. Многие также назвали странным поведение девушки, которая годами ненавидела отца, но затем изменила свое мнение.