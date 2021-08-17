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Подруга посоветовала невесте с тату открытое платье несмотря на осуждение семьи

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Фото: Unsplash

Девушка посоветовала подруге с тату на церемонию бракосочетания надеть открытый наряд несмотря на осуждение семьи и разозлила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная автор поста объяснила, что у ее подруги Хэдли (Hadley), которая скоро должна выйти замуж, есть большое количество татуировок на открытых частях тела. По ее словам, родители невесты не знают о ее наколках, поэтому она решила пойти на церемонию в свадебном платье с длинными рукавами, которое полностью скрывает все изображения на ее коже. Девушка подчеркнула, что поступок ее подруги оскорбителен для мастеров, которые делали ей тату.

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«Я попыталась предложить ей надеть более открытое платье, но Хэдли сказала, что это шокирует ее семью. Я считаю, что это неуважение к художникам, которые делали тату. Какой смысл бить наколки, если ты ими не хвастаешься? Она просто лицемерка, которая притворяется перед своими консервативными родителями, что у нее нет татуировок», — высказалась она.

Пользователей сети разозлил пост девушки, и они принялись осуждать ее в комментариях под постом. «Ах да, однажды я жил недалеко от тату-салона. Я слышал, как владелец плакал каждую ночь от мыслей обо всех задницах, животах, бедрах и спинах, которые люди большую часть времени прикрывали одеждой, особенно на работе или в холодное время года, вместо того, чтобы рекламировать татуировки всему миру», «Ты же знаешь, что ее семья против тату, и все равно заставляла ее надеть открытое платье. Ты ей не подруга», «Ты отвратительный человек», — писали юзеры.

Ранее в августе девушка заставила подругу с короткой стрижкой надеть парик на церемонию бракосочетания и вызвала недоумение в сети. Невеста, имя которой не указано, объяснила, что одна из ее подруг отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим она попросила ее прийти на свадьбу в парике, чтобы получить «красивые» групповые фотографии. Девушка добавила, что у ее подруги уже есть несколько париков для особых случаев.

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