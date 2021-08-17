Подруга посоветовала невесте с тату открытое платье несмотря на осуждение семьи

Девушка посоветовала подруге с тату на церемонию бракосочетания надеть открытый наряд несмотря на осуждение семьи и разозлила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная автор поста объяснила, что у ее подруги Хэдли (Hadley), которая скоро должна выйти замуж, есть большое количество татуировок на открытых частях тела. По ее словам, родители невесты не знают о ее наколках, поэтому она решила пойти на церемонию в свадебном платье с длинными рукавами, которое полностью скрывает все изображения на ее коже. Девушка подчеркнула, что поступок ее подруги оскорбителен для мастеров, которые делали ей тату.

«Я попыталась предложить ей надеть более открытое платье, но Хэдли сказала, что это шокирует ее семью. Я считаю, что это неуважение к художникам, которые делали тату. Какой смысл бить наколки, если ты ими не хвастаешься? Она просто лицемерка, которая притворяется перед своими консервативными родителями, что у нее нет татуировок», — высказалась она.

Пользователей сети разозлил пост девушки, и они принялись осуждать ее в комментариях под постом. «Ах да, однажды я жил недалеко от тату-салона. Я слышал, как владелец плакал каждую ночь от мыслей обо всех задницах, животах, бедрах и спинах, которые люди большую часть времени прикрывали одеждой, особенно на работе или в холодное время года, вместо того, чтобы рекламировать татуировки всему миру», «Ты же знаешь, что ее семья против тату, и все равно заставляла ее надеть открытое платье. Ты ей не подруга», «Ты отвратительный человек», — писали юзеры.

Ранее в августе девушка заставила подругу с короткой стрижкой надеть парик на церемонию бракосочетания и вызвала недоумение в сети. Невеста, имя которой не указано, объяснила, что одна из ее подруг отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим она попросила ее прийти на свадьбу в парике, чтобы получить «красивые» групповые фотографии. Девушка добавила, что у ее подруги уже есть несколько париков для особых случаев.