Невеста познакомила родителей с семьей жениха и оказалась перед сложным выбором

Пользователь Reddit c ником Ajax2021__ рассказал, как незадолго до свадьбы его невеста оказалась перед сложным выбором. Мужчина поругался с родителями возлюбленной из-за своего сына, потому что они отказались принять сексуальную ориентацию 19-летнего юноши.

Автор поста объяснил, что его первая жена умерла много лет назад, с тех пор он жил вместе с сыном. «Мы сильно сблизились после этой трагедии, и я считаю его самым важным человеком в жизни. Недавно я познакомился с замечательной женщиной по имени Мелани, и сейчас мы обручены. Свадьба состоится уже в этом месяце», — поделился юзер.

Мужчина сообщил, что уже познакомился с родственниками будущей жены, но найти общий язык с ними так и не смог. По его словам, близкие Мелани негативно восприняли известие о том, что на церемонии будет присутствовать возлюбленный Криса. Они заявили, что будут «чувствовать себя некомфортно», и попросили невесту и жениха не приглашать его.

«Я сказал родным Мелани, что парень Криса будет на свадьбе, и им придется смириться с этим. Я напомнил, что у них есть выбор, и они могут не приходить на церемонию, если их что-то не устраивает», — вспомнил он. Герой истории добавил, что после этого родители невесты начали звонить ей и говорить, что их не хотят видеть на торжестве.

Пользователь признался, что поведение родственников невесты разозлило его, и в результате он поставил возлюбленную перед выбором: либо она просит свою семью уважительно относиться к жениху и его сыну, либо они не приходят на свадьбу. «Мы с Мелани до сих пор из-за этого спорим, и она говорит, что ее родные должны быть на церемонии», — заключил юзер.

В комментариях на Reddit многие поддержали мужчину. Пользователи посчитали, что он повел себя как заботливый отец. Некоторые раскритиковали Мелани за то, что она заставила рассказчика выбирать между ее родителями и его сыном. Мужчине также предложили не «вести переговоры с гомофобами».

Ранее сообщалось, что девушка заставила подругу с короткой стрижкой надеть парик на свадьбу ради красивых фотографий, чем вызвала недоумение в сети.