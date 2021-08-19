Разъяренный морской котик напал на дайвера и попал на видео

Возле австралийского острова Монтагью, штат Новый Южный Уэльс, на дайвера напал морской котик. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Дайвер рассказал, что заметил колонию морских котиков и хотел поближе рассмотреть ее, но ему пришлось ретироваться, когда разъяренный самец несколько раз набросился на него. «Обычно они игривые и дружелюбно ведут себя по отношению к людям, но сегодня один морской котик не оценил моего появления на их территории», — прокомментировал он произошедшее.

Капские морские котики обитают не только на побережье Южной Африки, но и в Австралии. Взрослые особи достигают веса в 130 килограммов.

Ранее сообщалось, что cтая из четырех выдр искусала женщину, которая плавала в Большой лагуне в американском штате Калифорния. На долю секунды американка подумала, что это акула или морской котик, но затем присмотрелась и поняла, что ее окружили речные выдры.