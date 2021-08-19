Жена Стэтхэма объявила о второй беременности

Жена актера Джейсона Стэтхэма, британская супермодель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, объявила о второй беременности. Соответсвующий пост появился в ее Instagram-аккануте в четверг, 19 августа.

33-летняя знаменитость разместила в соцсети снимки, на которых она демонстрирует подписчикам свои модные образы. Серию из десяти изображений завершило фото, где она позирует в облегающем вязаном платье, придерживая рукой живот. «Та-дам! Второй раунд», — написала модель под фото.

Публикация набрала 190 тысяч лайков, поклонники поздравили Хантингтон-Уайтли в комментариях. «Поздравляю, ребята!», «Какая красивая молодая мама, здоровья тебе!», «Счастлива за вас!» — высказались они.

Актера Джейсон Стэтхэм и манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэтхэма, который родился 24 июня 2017 года.

В марте Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. На одном из опубликованных в сети кадров манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивает грудь, и трусах на высокой талии.