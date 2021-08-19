Вирусолог назвал главное отличие модифицированной вакцины «Спутник V»

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов назвал главное отличие модифицированной вакцины «Спутник V» от обычного варианта российского препарата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, в этот модифицированный вариант не добавлен «дельта»-штамм COVID-19. Ученый отметил, что в этой вакцине «Спутник V» заменен ген белка уханьского варианта вируса на ген того же белка варианта «дельта».

«Это тот же самый аденовирус, но в нем представлен ген от штамма "дельта". Эта не двойная вакцина. Эта вакцина по-прежнему такой же конструкции, просто ген коронавируса исходный заменен на ген коронавируса "дельта"», — рассказал Нетесов.

Ранее о появлении модификации «Спутник V» под новый штамм сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.