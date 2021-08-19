Редкого двухголового черепашонка нашли живым и сняли на видео

Биологи во время ревизии черепашьих гнезд в американском национальном парке Мыс Хаттерас, штат Северная Каролина, нашли живого двухголового черепашонка. Видео с рептилией опубликовано на странице парка в Facebook.

Специалисты занимались изучением черепашьих гнезд между деревнями Эйвон и Cалвотна на острове Хаттерас и обнаружили живого двухголового детеныша головастой черепахи.

«В целом, генетическая деформация детенышей морских черепах на побережье и по всему миру встречается достаточно часто. Тем не менее, найти живого двухголового черепашонка — это редкий случай», — сообщил представитель национального парка Майкл Барбер (Michael Barber).

Специалисты оценили состояние здоровья найденного ими черепашонка и отпустили его в океан вместе с собратьями. Он благополучно уплыл.

За последние пять лет до этого случая сотрудники парка нашли двух двухголовых черепах. Оба черепашонка были мертвы.

Логгерхеды, или головастые морские черепахи, обитают в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Обычно они весят до 200 килограммов, однако известны особи весом до 545 килограммов. Живут до 67 лет, питаются губками, моллюсками, ракообразными, водорослями и рыбой. Занесены в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что рабочие в государственном парке американского города Эдисто-Бич, штат Северная Каролина, нашли редчайшего двухголового черепашонка. Специалисты сфотографировали находку и выпустили всех черепашат в океан.