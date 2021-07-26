Редчайшего двухголового черепашонка нашли в парке

Рабочие в государственном парке американского города Эдисто-Бич, штат Северная Каролина, нашли редчайшего двухголового черепашонка. Об этом сообщает сайт телеканала WMBF.

Рабочие и волонтеры проводили подсчет черепашьих гнезд и заметили в одном из них трех детенышей головастой черепахи. У одного из детенышей было две головы.

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По данным экспертов, такое отклонение может быть результатом генетической мутации. Ранее подобные случаи были зафиксированы в других государственных парках, но в Эдисто-Бич двухголового черепашонка нашли впервые.

Рабочие сфотографировали находку и выпустили всех черепашат в океан.

Логгерхеды, или головастые морские черепахи, обитают в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Обычно они весят до 200 килограммов, однако известны особи весом до 545 килограммов. Живут до 47-67 лет, питаются губками, моллюсками, ракообразными, водорослями и рыбой. Занесены в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Чандаули, штат Уттар-Прадеш, родился теленок-мутант. У новорожденного животного две головы, два рта, два уха и четыре глаза.

