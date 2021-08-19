В Минздраве назвали единственное ограничение для вакцинации россиян с ВИЧ

Единственным временным ограничением для вакцинации россиян с ВИЧ может быть прием специальной терапии. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. Его слова приводит ТАСС.

Прививку необходимо отложить на четыре недели при приеме антиретровирусной терапии (АРТ). По словам врача, вакцинация показана всем ВИЧ-инфицированным пациентам.

«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки», — заявил Мазус.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациентов с диагнозом ВИЧ можно прививать при ремиссии. По его словам, если пациент находится в тяжелом состоянии, то сначала необходимо поднять CD4 до нужного уровня, снизить вирусную нагрузку и только затем прививаться.

