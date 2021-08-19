Подсчитано количество компаний-«зомби» в России

Сотрудники Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики подсчитали количество компаний-«зомби» в российской промышленности. Выдержки из исследования приводят «Ведомости».

К категории компаний-«зомби» авторы отнесли убыточные, неэффективные предприятия, находящиеся на грани банкротства и выпускающие неконкурентную на своем рынке продукцию. Свои расчеты исследователи произвели на основании опроса руководителей крупных и средних промышленных компаний из 82 регионов.

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Доля таких компаний в отечественной промышленности составляет 10-15 процентов. В обрабатывающей промышленности этот показатель равняется 15 процентам, в строительстве и торговле держится на уровне 17-18 процентов.

«Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счет патернализма местных властей», — говорится в исследовании.

При этом представитель Минпромторга в разговоре с изданием назвал оценку эффективной, но отметил, что значительная доля таких компаний сознательно не ликвидируется государством, несмотря на отсутствие производства, поскольку их целесообразнее сохранять, «как юридическое лицо и имущественный комплекс».