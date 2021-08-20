Российским министерствам и ведомствам потребовалось больше денег

Российским министерствам и ведомствам потребовались дополнительные деньги из федерального бюджета. Как сообщили в Минфине, заявки поданы на дополнительное финансирование в 2022-2024 годах более чем на 3 триллиона рублей ежегодно. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркнули в министерстве, проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает финансирование всех соцобязательств и мероприятий в рамках нацпроектов. «Основная цель заседания — сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

В начале августа газета «Ведомости» сообщала, что российские власти на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею спада экономики захотели тратить на восстановление больше. Издание указывало, что Минфин предлагал нарастить заимствования и смягчить бюджетное правило, ограничивающее расходы бюджета. При этом Минэкономразвития ожидает поступление в бюджет на уровне 23,5, 24,6 и 25,8 триллиона рублей в 2022-2024 годах, что в общей сложности на 2,4 триллиона больше нынешних плановых показателей.

Со своей стороны аналитики инвестиционной компании BlackRock предсказывали российской экономике возможный необратимый ущерб. Среди стран, которых также коснулся этот прогноз, оказались Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет. Эксперты полагают, что последствия пандемии создают для развивающихся стран мира риски, поскольку более медленная реализация программ вакцинации может сдерживать восстановление экономики.