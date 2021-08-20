Вооруженный гранатами житель Еревана ворвался в букмекерскую контору

Полиция задержала 34-летнего жителя Еревана, ворвавшегося с гранатами в офис букмекеров

Житель Еревана, вооруженный гранатами, ворвался в офис букмекерской конторы. Об этом сообщает «Новости — Армения».

ЧП случилось утром в пятницу, 20 августа. В полицию поступил сигнал, на место выехала оперативная группа.

После переговоров вооруженный 34-летний злоумышленник вышел из офиса букмекеров, был задержан и доставлен в отделение. Обстоятельства происшествия выясняются.

4 августа человек с гранатой ворвался в здание кабинета министров Украины, взял в заложники людей и заявил, что живым никто не уйдет. В ходе специальной полицейской операции его удалось задержать. Злоумышленником оказался участник Антеррористической операции в Донбассе (АТО).