Раскрыта точная дата рождения Бориса Годунова

Российские ученые Высшей школы экономики раскрыли точную дату рождения царя Бориса Годунова, которую до сих пор знали лишь приблизительно и датировали 1552 годом. Прямое упоминание дня рождения Бориса Годунова нашлось в записках Георга Тектандера, участника посольства Священной Римской империи, адресованных к персидскому шаху в 1602-1604 годах. Об этом сообщается на сайте университета.

Исследователи обнаружили, что Борис Годунов родился 2 августа по старому стилю (12 августа по новому стилю). Затем специалисты подтвердили указанную дату с помощью сторонних источников начала XVII века, в том числе записок имперского посла в Москве барона Генриха фон Логау.

Георг Тектандер фон дер Ябель прямо указал: «Также и 2 августа, когда Великий Князь [Борис Годунов] праздновал день своего рождения, нам, как и раньше, прислали из дворца 200 человек, которые несли каждый по блюду с разными рыбами, ибо это был постный день у московитов». Благодаря записи Логау становится понятно, что подразумевал Тектандер под выражением «как и раньше». Речь идет об именинах, которые предшествовали дню рождения, но в силу обстоятельств праздновались несколько пышнее, поскольку на день рождения приходился пост.

Труд Георга Тектандера публиковался трижды при жизни автора, а в 1896 году был переведен на русский язык под названием «Путешествие в Персию через Московию: 1602-1603 годы».