В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера

Поражение нацистской Германии во Второй мировой войне обусловлено фатально ошибочной «доктриной добровольной блокады» фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Такое объяснение представило немецкое издание Die Welt со ссылкой на работу военного историка Карла-Хайнца Фризера (Karl-Heinz Frieser) «Третий рейх и Вторая мировая война».

Как напоминает издание, в марте 1944 года Гитлер подписал «Приказ фюрера №11», который обязывал немецких военных жестко оборонять свои позиции на Восточном фронте даже тогда, когда советская армия обходила их с разных сторон и фактически брала их в блокаду. По задумке, наличие подобных укреплений должно было изменить соотношение сил в пользу Германии, поскольку «противнику в бою требовалось больше сил, чем обороняющейся стороне».

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В первую очередь солдатам вермахта надлежало укрепить захваченные стратегически важные порты и пересадочные железнодорожные станции, в частности Полоцк, Витебск, Борисов, Оршу, Могилев и Бобруйск. Туда срочно были направлены один-два батальона, которые при необходимости могли быть расширены до двух или даже трех дивизий.

Однако, пишет Die Welt, подобная концепция оказалась провальной. Так, уже спустя неделю после выхода соответствующего приказа оперативный отдел Группы армий «Центр» представил докладную записку под названием «Какие факторы говорят против создания большего числа "укреплений" в сфере ответственности Группы армий "Центр"?».

Военные отмечали, что число укреплений, создание которых подразумевал приказ Гитлера, было слишком большим. В результате немецкие силы на других, важных участках фронта оказались бы ослаблены и лишились бы материалов, необходимых для их оборудования. Кроме того, в каждый из подобных пунктов предполагалось направить офицеров Генерального штаба, которые были нужны на других позициях, и боеприпасы, которых и так не хватало.

Несостоятельность этой доктрины продемонстрировала блокада Тернополя, который в первый раз был окружен советскими войсками в начале марта 1944-го. Тогда Гитлер отказался организовать отступление блокированных войск. В результате из шести батальонов численностью в 4,6 тысячи солдат, которые были дислоцированы в Тернополе в начале марта, из окружения смогли вырваться всего 55 человек.

При этом, отмечает издание, даже после подобного провала фюрер не отказался от своей стратегии. «Последствия этого стали очевидны в начале июля 1944 года, когда Красная армия в ходе наступления сломила сопротивление Группы армий "Центр"», — говорится в материале.

Ранее историк Фолькер Ульрих назвал главную ошибку, допущенную Гитлером. По его словам, к поражению фюрера привело то, что он оказался в плену у мифа, создававшегося о нем государственной пропагандой национал-социалистов, и с течением войны убедился в собственной непогрешимости.