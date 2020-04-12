Названа главная ошибка Гитлера

Поверить в собственный пропагандистский образ и забыть о том, что он реальный человек — именно это историк Фолькер Ульрих назвал главной ошибкой фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера во втором томе его биографии. Рецензию на книгу опубликовал британский The Telegraph.

Второй том работы Фолькера посвящен исключительно последним годам жизни Гитлера: с 1939-го по 1945-й. В первом томе автор описывает карьеру, любовную историю и характер лидера нацистов, а во втором — то, как изменилась его личность во время Второй мировой войны.

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Уже к 1941 году он окончательно «превратился в брутального, полного ненависти человека, который был уверен в неизбежности своего триумфа, готовился властвовать над всей Европой и не собирался считаться с какими-либо преградами». Его поглощала ненависть: к большевикам, к славянам и СССР, к евреям.

К поражению фюрера привело то, что он оказался в плену у мифа, создававшегося о нем государственной пропагандой национал-социалистов. Биограф рассказывает, что с течением войны Гитлер все больше убеждался в собственной непогрешимости. Уверенный в собственном стратегическом гении, он вмешивался во все планы своих войск и не терпел никакой критики: он не признавал, что может быть неправ. Его ближайшее окружение было запугано и подавлено — и в итоге никто не помешал ему уничтожить и государство, и себя самого.

В феврале 2020 года были выставлены на продажу ранее неизвестные фотографии лидера нацистов: альбом с более чем 170 снимками принадлежал военнослужащему, работавшему в его охране.

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