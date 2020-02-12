Еврейка рассказала о соседстве с Гитлером

Элис Франк-Сток, 101-летняя еврейка, прожившая несколько лет в одном доме с Адольфом Гитлером, рассказала о соседстве с политиком. Ее слова приводит британский таблоид Daily Mail.

По словам женщины, она жила в одном многоквартирном доме с будущим фюрером Великогерманского рейха в Мюнхене в 1920-1930 годы. Однажды она видела, как из квартиры Гитлера выносят гроб. Франк-Сток предположила, что в нем могло быть тело племянницы Гитлера Ангелики Раубаль, которая, по одной из версий, покончила с собой.

Женщина рассказала, что жила в квартире под номером 14. «В другой, 13-й или 15-й, жил Гитлер», — отметила она. Несмотря на близкое соседство с политиком, Франк-Сток редко видела его и не имела с ним личных контактов. «Несколько раз наблюдала за тем, как он возвращался домой. Подъезжала машина, из которой выбегали двое охранников из СС, затем выходил Гитлер, явно напуганный тем, что кто-то может совершить на него покушение», — рассказала женщина и отметила, что он опасался за свою жизнь даже в начале карьеры.

Вскоре после того, как Гитлер пришел к власти, Франк-Сток отправили учиться в Швейцарию. Затем, в 1937 году, она поступила в колледж в Лондоне.

С 1920-го по 1929 год Гитлер жил в квартире в Мюнхене на втором этаже многоэтажного дома. Здесь он начал свою политическую карьеру. 1 октября 1929 года будущий фюрер переехал в квартиру в районе Богенхаузен и жил там до 1933 года. Сюда же он поселил свою племянницу Ангелику Раубаль — 18 сентября 1931 года она покончила с собой. Гитлеру приписывают связь с Раубаль, которая, предположительно, продолжалась с 1925 года. Квартира принадлежала фюреру до его смерти в 1945 году.

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