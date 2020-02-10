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Старейший советский разведчик рассказал о сорванном плане Гитлера

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Алексей Ботян
Алексей Ботян

Старейший советский разведчик Алексей Ботян, которому исполнилось 103 года, рассказал, как помешал планам фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера уничтожить польский город Краков. Интервью с Ботяном в понедельник, 10 февраля, публикует ТАСС.

По словам Ботяна, в конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось захватить инженера-картографа, который рассказал, что Гитлер приказал уничтожить город. При отступлении солдаты вермахта должны были взорвать ряд памятников культуры Кракова, мосты через реку Висла и Рожновскую плотину, после чего город оказался бы полностью затоплен.

Ботян выяснил, что склад со взрывчаткой и боеприпасами, которыми немцы снабжали фронт, находился в Ягеллонском замке.

«Нашли мы человека [польского офицера], который смог войти туда [в замок] спокойно. Доверили ему. Дали ему взрывчатку. А немцы как раз там готовили большое наступление. И приехали как раз перевооружаться. И те склады мы заминировали. Он отнес ее, заложил, а я за ним ходил»,— рассказал разведчик.

В результате взрыва было уничтожено свыше сотни тонн тротила и боеприпасов. Немецкие части оказались без снарядов и вынуждены были спешно отступать, что походило на паническое бегство. В результате немцы не смогли исполнить приказ Гитлера, Рожновская плотина уцелела, а вместе с ней и Краков. По воспоминаниям разведчика, после спасения города Гитлер назначил за его голову крупную сумму.

Ботян в 1941 году окончил разведывательную школу. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе.

Операция по спасению Кракова легла в основу романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь». В 1967 году вышел одноименный фильм. Прототипом собирательного образа были как Алексей Ботян, так и другие герои Советского Союза, в том числе Евгений Березняк, а также разведчик и писатель Овидий Горчаков.

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