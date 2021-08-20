Внучка Лукашенко решила поступить в МГУ

Внучка белорусского президента Александра Лукашенко Анастасия стала абитуриенткой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), пишет StarHit, ссылаясь на данные поступающих в высшее учебное заведение.

Из сведений, выложенных на сайте вуза, следует, что девушка сдала два экзамена. Она набрала 90 баллов на вступительных испытаниях по русского языку. Анастасия опережает многих других сверстников. Абитуриентка сдала обществознание на 47 баллов при среднем балле 65. Анастасия Лукашенко проходит конкурс как иностранный студент. На какой факультет она поступает — неизвестно.

При этом девушка участвовала в олимпиаде «Ломоносов», победители этого состязания при поступлении имеют преимущества. О том, что две внучки Лукашенко, Анастасия и Дарья, решили поступить в МГУ, стало известно еще в 2020 году. Тогда девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета. Они являются дочерями Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами.

Ранее старшая внучка Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю».