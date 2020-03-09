Внучка Лукашенко пошутила про деда и сорвала аплодисменты

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия пошутила про деда в видеовизитке для конкурса «Мисс Лицей БГУ» и сорвала аплодисменты зрителей. Запись с конкурса опубликована на YouTube-канале TUT.BY.

«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала Анастасия Лукашенко, и на экране появились четыре фотографии главы Белоруссии.

В конкурсе 16-летняя внучка белорусского лидера завоевала титул вице-мисс.

У Александра Лукашенко семь внуков, четверо из которых — дети старшего сына Виктора, трое — дети второго сына Дмитрия. Анастасия — дочь Дмитрия Лукашенко, занимающего пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».

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